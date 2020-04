O número diário de mortes por Covid-19 na Espanha ficou em 523 nas últimas 24 horas, 44 a menos do que na terça-feira, mas as novas infecções quebraram sua sequência e aumentaram para 5.092, informou nesta quarta o Ministério da Saúde local.

O total de óbitos chega a 18.579, com a taxa diária de vítimas caindo para 2,89%, a mais baixa até o momento.

A taxa de novas infecções foi de 2,95% por dia, em comparação com 1,79% de ontem, atingindo um total de 177.633 casos.

Além disso, outros 3.349 pacientes se recuperaram da Covid-19, totalizando 70.853, 39,8% de todos os infectados.

O boletim de hoje também mostra que o país superou novamente a marca de 5 mil casos diários, o que não acontecia há seis dias.

No entanto, os técnicos do Ministério da Saúde já alertaram ontem que a queda dos últimos dias deveria ser tratada com cautela, já que a semana passada foi peculiar, com vários feriados por ocasião da Semana Santa.

A região de Madri continua sendo a mais afetada pela pandemia, com 49.256 casos registrados e 6.724 óbitos, seguidos pela Catalunha, onde há 36.505 casos e 3.756 óbitos.