O Ministério da Saúde da Espanha registrou 11.016 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira, 43,6% deles em Madri, elevando o número total de infecções desde o início da pandemia no país para 769.188 e 31.791 óbitos, com as 177 novas mortes registradas.

Nas últimas 24 horas, segundo esses dados oficiais, foram confirmadas 3.897 novas infecções.