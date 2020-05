Madri, região mais afetada pela Covid-19 no país, registrou 46 mortes a mais no boletim desta sexta-feira, o menor número na região desde 12 de março. EFE

A Espanha registrou nesta sexta-feira alta no número de novas mortes por Covid-19, ao acumular 281, 13 a mais do que no boletim apresentado ontem pelas autoridades locais, enquanto foram contabilizados nas últimas 24 horas 1.175 casos, o que indica a manutenção da tendência de baixa dos últimos dias.

Ao todo, o país acumula 215.216 registro de infecções pelo novo coronavírus e 28.824 óbitos. Além disso, subiu para 114.678 o número de pessoas que são consideradas curadas, 2.628 a mais do que na véspera, ainda de acordo com o balanço de hoje do Ministério da Saúde local.