A Espanha tem chances reais de aumentar seu peso político no Parlamento Europeu após as eleições desta semana, sobretudo se conseguir que os candidatos do país desenvolvam uma estratégia nacional, não partidária, e consolidem alianças com outros eurodeputados do sul do continente, como de Portugal.

A análise foi feita em um estudo divulgado pelo Real Instituto Elcano, que avalia o papel da Espanha no Parlamento Europeu desde a entrada do país na União Europeia (UE) em 1986. A pesquisa inclui prognósticos sobre as próximas eleições regionais e dá uma série de recomendações para ampliar a influência espanhola em Bruxelas.