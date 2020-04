O estado de alerta, declarado em 14 de março na Espanha, permanecerá em vigor pelo menos até 26 de abril, com medidas drásticas de confinamento da população e fechamento da grande maioria dos estabelecimentos comerciais. EFE/Carrasco Ragel

A Espanha registrou 510 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, o menor número diário desde 23 de março, confirmando assim a tendência de queda verificada nos últimos dias, informou neste sábado o Ministério da Saúde do país.

Com essas mortes, o total contabilizado no país desde o início da pandemia do novo coronavírus chegou a 16.353.

Já o número de casos de infecção por coronavírus entre ontem e hoje aumentou em 4.830 casos, para um total de 161.852. Além disso, 3.441 pessoas receberam alta, elevando o total de curados para 59.109.

Entre quinta-feira e ontem, tinham sido relatadas 605 mortes por Covid-19, e os dados de hoje mostram que continua um declínio gradual após o registro de 950 mortes em 2 de abril, que foi o pico diário causado pela pandemia na Espanha.

A região de Madri continua a ser a mais afetada, com 45.849 casos de infecção e 6.084 mortes. Nas últimas 24 horas, porém, foi contabilizado o número diário de mortes mais baixo das últimas três semanas, de 112.

A Catalunha, onde 3.331 pessoas morreram, é onde há mais pacientes internados em unidades de tratamento intensivo, com 2.629.

O estado de alerta, declarado em 14 de março na Espanha, permanecerá em vigor pelo menos até 26 de abril, com medidas drásticas de confinamento da população e fechamento da grande maioria dos estabelecimentos comerciais, com exceção de locais de venda de alimentos e medicamentos, entre outros serviços de primeira necessidade.