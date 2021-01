A Espanha começou 2021 com um aumento no número de casos do novo coronavírus em quase todo o território, o que faz com que os governos de algumas comunidades autônomas encaminhem para endurecer as medidas restritivas decretadas para o Natal, em busca de evitar um colapso no sistema de saúde.

A Catalunha, região com maior aumento da velocidade no contágio, as autoridades locais admitiram que precisarão tomar "as decisões que forem necessárias, por mais difíceis que sejam", para tentar conter a pandemia da Covid-19.