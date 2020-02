O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) reivindicou, através da agência "Amaq", o ataque que deixou três pessoas feridas no bairro de Streatham, no sul de Londres, no domingo passado.

O agressor era "um combatente do EI" e agiu "em resposta aos apelos para atacar as nações da coalizão" internacional que luta contra os jihadistas na Síria e no Iraque, afirmou a agência em comunicado divulgado em fóruns jihadistas.