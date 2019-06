O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, acusou o Irã de estar por trás dos supostos "ataques" cometidos na quinta-feira contra dois cargueiros em águas do Golfo de Omã.

"A avaliação do governo dos Estados Unidos é de que a República Islâmica do Irã é responsável pelos ataques que ocorreram hoje (quinta-feira) no Golfo de Omã", acusou Pompeo, em uma breve aparição perante a mídia no Departamento de Estado.