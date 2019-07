A Etiópia iniciou nesta segunda-feira uma campanha para plantar 200 milhões de árvores em um só dia, um recorde mundial com o qual pretende combater o desmatamento no país causado pela crise climática.

Seis horas depois do início da campanha, o escritório do primeiro-ministro, Abiy Ahmed, que participou da plantação no sul do país, anunciou no Twitter que da metade do objetivo, 100,5 milhões, já tinha sido atingido.