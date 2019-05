Os Estados Unidos apresentaram nesta quinta-feira 18 novas acusações, entre elas uma por espionagem, contra o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, que já respondia a um processo da Justiça americana por conspiração para invadir computadores do governo.

As novas acusações foram apresentadas nesta quinta-feira por um grande júri do estado da Virgínia, que agora responsabiliza Assange também por espionagem e pela divulgação de documentos altamente confidenciais, o que poderia representar uma condenação de até 170 anos, segundo o jornal "The Washington Post".