Os Estados Unidos estabeleceram ontem um novo recorde diário de mortes por covid-19, com 3.725 em 24 horas, no auge da pandemia no país, informou nesta quarta-feira a Universidade Johns Hopkins, que faz uma contagem independente em todo o mundo de casos e óbitos devido à doença.

O número de mortes de terça-feira superou assim a marca mais alta anterior, registrada em 16 de dezembro, que foi de 3.656.