As tropas americanas mobilizadas no Afeganistão. EFE/Arquivo

As tropas americanas mobilizadas no Afeganistão bombardearam combatentes talibãs nesta quarta-feira para defender as forças de segurança afegãs, o primeiro ataque desde que o governo do presidente Donald Trump e os insurgentes assinaram, no sábado, um acordo histórico que prevê a retirada das forças dos Estados Unidos do país.

O porta-voz das forças americanas no Afeganistão, coronel Sonny Leggett, informou no Twitter que hoje "os EUA realizaram um bombardeio aos combatentes talibãs que estavam atacando um posto de controle" das forças de segurança afegãs na província de Helmand, no sul do país.