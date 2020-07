Os Estados Unidos atingiram nesta segunda-feira a marca de 140.922 mortes por Covid-19 e 3.823.369 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, segundo a contagem independente feita pela Universidade Johns Hopkins, com sede em Baltimore, no estado de Maryland.

Embora Flórida, Texas e Califórnia sejam nos últimos dias os estados com o maior número de novos casos, Nova York continua sendo o mais impactado pela pandemia, com 407.326 notificações de infecção e 32.506 vítimas do vírus SARS-CoV-2, 23.411 delas apenas na cidade homônima.