O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira um acordo com o México para "suspender o tráfego não essencial" na fronteira sul, com o objetivo de deter a propagação da pandemia do novo coronavírus.

Em uma entrevista coletiva na Casa Branca, o secretário de Estado, Mike Pompeo, disse que os dois governos concordaram em restringir o "tráfego não essencial", do qual o comércio será isento, em um pacto semelhante ao alcançado com o Canadá esta semana. A medida entrará em vigor amanhã.

"Estamos monitorando nossas fronteiras norte e sul", disse o secretário interino de Segurança Nacional, Chad Wolf, na mesma coletiva.

"Queremos garantir que bens, comércio e profissionais da saúde continuem a atravessar a fronteira", acrescentou. "Mas o turismo, algumas atividades recreativas e outras questões precisam parar durante esta crise".

Trump informou ainda que o México também proibirá voos da Europa como parte dos "esforços coordenados".

O Departamento de Estado emitiu um alerta de viagem ontem, pedindo que todos os americanos evitem viajar para o exterior e retornem imediatamente se estiverem fora do país, a menos que planejem permanecer no exterior.

Os casos de coronavírus nos EUA, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), já ultrapassam 10 mil pessoas infectadas e 150 mortes foram registradas, embora cálculos não oficiais falem em 14.250 infecções e 205 mortes.