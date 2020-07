O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, anunciou nesta quinta-feira uma série de sanções econômicas contra "sócios de confiança" de Nicolás Maduro Guerra, filho do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sob a acusação de darem apoio à corrupção do regime do país sul-americano.

"Enquanto o povo venezuelano sofre, o regime ilegítimo de Madura concentra os esforços em se manter no poder. Os EUA estão comprometidos em perseguir os indivíduos que facilitam ou permitam que esse governo continue, ignorando o bem-estar do povo", afirmou Mnuchin, em comunicado.