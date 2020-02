O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, anunciou nesta sexta-feira que o país ofereceu US$ 100 milhões para ajudar a China e outros países no combate a propagação do coronavírus, que já causou mais de 630 mortes no gigante asiático.

"Os EUA estão anunciando que estão dispostos a gastar US$ 100 milhões em assistência à China e outros países afetados, tanto diretamente, quanto através de organizações multilaterais, para conter e combater o coronavírus", afirmou Pompeo, em comunicado.