O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, pediu nesta quarta-feira ao Japão que se some à coalizão naval que o país tenta impulsionar no golfo Pérsico para escoltar petroleiros em meio às tensões com o Irã, durante uma visita oficial a Tóquio.

Esper levou o pedido ao governo japonês durante reuniões nesta quarta-feira na capital japonesa com o primeiro-ministro do país, Shinzo Abe, e com seu homólogo japonês, Takeshi Iwaya, disse este último ao final do encontro.