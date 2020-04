Os Estados Unidos continuam a ser o foco da pandemia e lideram o mundo no número de infecções, seguido por Espanha, com 158.273 casos e 16.081 mortes; Itália, com 147.577 infecções e 18.849 mortes; e França, com 125.931 casos e 13.197 mortes. EFE/ETIENNE LAURENT

Os Estados Unidos se tornaram nesta sexta-feira o primeiro país do mundo a registrar um aumento superior a 2 mil mortes por Covid-19 em um só dia, e ultrapassaram a marca de 500 mil casos confirmados, segundo os dados mais recentes da Universidade Johns Hopkins.

Nas últimas 24 horas, pelo menos 2.108 pessoas perderam a vida devido ao coronavírus SARS-CoV-2 nos EUA, elevando o número total de mortos para 18.637, muito perto da Itália que, com 18.849, continua o país mais abalado pela pandemia, de acordo com a mesma fonte.

O número de 2.108 mortes nos Estados Unidos mostra um aumento em relação aos três dias anteriores, quando foram registrados 1.878, 1.936 e 1.879 óbitos.

Entre as pessoas que morreram nas últimas 24 horas nos EUA, 60% viviam em três estados: Nova York, onde 777 perderam a vida; o vizinho Nova Jersey, com 232 mortos, e Michigan, onde se registraram 205, um recorde para esse estado.

No início da tarde deste sábado, o número de infecções detectadas nos Estados Unidos saltou para mais de meio milhão de casos, registrando especificamente 500.399, segundo a Universidade Johns Hopkins, que também indica que 28.790 pacientes já se recuperaram e receberam alta.

Os Estados Unidos continuam a ser o foco da pandemia e lideram o mundo no número de infecções, seguido por Espanha, com 158.273 casos e 16.081 mortes; Itália, com 147.577 infecções e 18.849 mortes; e França, com 125.931 casos e 13.197 mortes.

De acordo com o relatório da mesma universidade, na sexta-feira as mortes causadas pela Covid-19 no mundo ultrapassaram 100 mil, entre as 1,5 milhão de pessoas infectadas.