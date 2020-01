O encarregado do Departamento de Estado para o Irã, Brian Hook. EFE/Arquivo

O governo do presidente Donald Trump restringiu nesta sexta-feira a entrada do general de brigada da Guarda Revolucionária do Irã, Hassan Shavapour, nos Estados Unidos por ter "supervisionado o massacre" da cidade de Mahshahr, onde 148 pessoas morreram em novembro, segundo Washington.

Em entrevista coletiva, Brian Hook, o encarregado do Departamento de Estado para o Irã, anunciou novas restrições que impedirão Shavapour de obter um visto para viajar aos EUA.