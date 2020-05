O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, retirou nesta quinta-feira as acusações criminais que havia apresentado contra Michael Flynn, o primeiro assessor de Segurança Nacional do presidente Donald Trump, embora tenha se declarado culpado de mentir ao FBI sobre contatos com um diplomata russo.

Trump comemorou a notícia no Salao Oval da Casa Branca, onde afirmou que "muita gente vai pagar um alto preço" pela forma como lidou com o caso, em alusão aos procuradores e agentes do FBI que iniciaram a investigação nos últimos dias do mandato de Barack Obama.