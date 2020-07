O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, anunciou nesta quarta-feira que o país retirará cerca de 11,9 mil militares da Alemanha, com parte sendo realocada para outros países integrantes da Otan, principalmente, Bélgica e Itália.

"O plano atual do Comando da Europa deslocará aproximadamente 11,9 mil militares da Alemanha, de forma que será fortalecida a Otan e se assegurará a dissuasão da Rússia", disse o integrante do governo americano, em entrevista coletiva concedida no Pentágono.