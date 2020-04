Os Estados Unidos se tornaram nesta terça-feira o primeiro país do mundo a superar o número de 1 milhão de casos confirmados do novo coronavírus, segundo os últimos dados da universidade Johns Hopkins, com sede em Baltimore, no estado de Maryland.

Às 15h (de Brasília) desta terça, o número de infecções detectadas em território americano atingiu 1.002.498, enquanto o total de mortes chegou a 57.266.