Pelo menos 25 aldeões morreram e mais de 30 ficaram feridos em um suposto bombardeio dos Estados Unidos, nesta quinta-feira, em uma área controlada pelos insurgentes no leste do Afeganistão, denunciaram as autoridades locais, fato que ainda não foi confirmado por Washington ou pelo próprio governo afegão.

O atentado "contra civis que acampavam para a colheita de pinhões" aconteceu por volta de 1h30 (hora local), na região de Wazir-Tangi, na província de Nangarhar, disse à Agência Efe, o porta-voz do governador regional, Attaullah Khogyani.