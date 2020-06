Los Angeles (United States), 10/06/2020.- A jogger runs past a sign around the Silver Lake Reservoir, posted as a means to enforce social distancing amid the coronavirus pandemic in Los Angeles, California, USA, 09 June 2020. (Estados Unidos) EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Os Estados Unidos superaram, na quarta-feira, a marca de 2 milhões de casos do novo coronavírus, mais do que qualquer outro país do mundo, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

O número exato de infecções confirmadas é agora de 2.000.464, enquanto os mortos pela pandemia da Covid-19 são de pelo menos 112.924.

Todos os casos nos EUA - que representam mais de 27% dos declarados em todo o mundo - são seguidos por 772.416 no Brasil e 493.023 na Rússia.

O estado de Nova York tem sido o grande epicentro da pandemia no país, com 380.156 casos confirmados e 30.542 mortes, número apenas atrás do Reino Unido, Brasil e Itália.

Somente na cidade de Nova York, 21.960 pessoas morreram.

A "Big Apple" é seguida pela vizinha Nova Jersey, com 165.346 casos confirmados e 12.377 mortes, Califórnia, que registrou 139.715 infecções e 4.854 mortes, e Illinois, com 129.837 positivos para coronavírus e 6.095 vítimas.

Outros estados com um grande número de mortes são Massachusetts com 7.454, Pensilvânia com 6.062, Michigan com 5.955 ou Connecticut com 4.120.

O balanço provisório de mortos - 112.924 - já excedeu o nível mais baixo das estimativas iniciais da Casa Branca, que projetavam na melhor das hipóteses entre 100 mil e 240 mil óbitos devido à pandemia.

Por sua vez, o Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde (IHME, sigla em inglês) da Universidade de Washington, cujos modelos da evolução da pandemia são frequentemente utilizados pela Casa Branca, calcula que, no início de agosto, a Covid-19 terá causado mais de 145 mil mortes nos Estados Unidos.