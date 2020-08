Os Estados Unidos, o país mais afetado pela pandemia do novo coronavírus, superou neste domingo a marca de 5 milhões de casos confirmados, com 162.441 mortes, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Atrás dos EUA, que tiveram um total de 5.000.603 infecções confirmadas, estão o Brasil, com 3.012.412 de casos; Índia, com 2.153.010, e Rússia, com 885.718.