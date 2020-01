O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse nesta quinta-feira, no Fórum Econômico Mundial de Davos, que fechar um acordo comercial com o Reino Unido este ano é "uma prioridade absoluta" para o governo americano.

Durante uma entrevista coletiva realizada ao lado do secretário de Comércio, Mnuchin, que ontem ameaçou com taxas de 25% sobre produtos europeus caso o continente persista em magnetizar uma taxa para as empresas de serviços digitais, revelou que o presidente Donald Trump discutiu sobre essa taxa digital com o presidente da França, Emmanuel Macron.