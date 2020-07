O ex-presidente da Bolívia Evo Morales classificou nesta segunda-feira como "ilegal e inconstitucional" a decisão do Ministério Público de seu país de processá-lo por supostos crimes de terrorismo e pedir que ele seja preso preventivamente.

"De forma ilegal e inconstitucional, o Ministério Público de La Paz está tentando me acusar de terrorismo com um áudio adulterado e sem me notificar", disse Evo no Twitter.