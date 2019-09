Um juiz de um tribunal federal de Nova York determinou nesta terça-feira que o advogado Michael Avenatti irá a julgamento em um caso no qual é acusado de roubar US$ 300 mil a atriz pornô Stormy Daniels, que o contratou para representá-la em um processo contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Avenatti tinha pedido à juíza Debora Batts, do tribunal federal do Distrito Sul de Nova York, que o caso transferido para a Califórnia. No entanto, a magistrada negou a solicitação, segundo o jornal "New York Post".