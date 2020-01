O ex-ministro de Interior da Itália e presidente do partido Liga, Matteo Salvini, causou escândalo no país com sua mais recente ação: interfonar para a residência de um cidadão tunisiano em Bolonha para perguntar se ele e o filho eram traficantes de drogas.

"Bom dia, boa tarde... Você mora no primeiro andar? Pode me deixar entrar, por favor? Porque eu fui informado de algo sério e gostaria que você negasse. Me disseram que você vende parte das drogas distribuídas no bairro", disse Salvini pelo interfone, além de perguntar: "É verdade ou mentira?".