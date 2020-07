O Ministério Público do Panamá emitiu nesta quinta-feira medidas cautelares de proibição de saída do país e apresentação periódica em uma delegacia do ex-presidente Juan Carlos Varela, acusado de lavagem de dinheiro ligado à Odebrecht recebido durante as campanhas políticas de 2009 e 2014.

"Foi imposta uma medida preventiva para impedi-lo de sair do país. Manifestei minha opinião sobre esta medida, mas como homem da lei tenho que cumpri-la", declarou Varela, que reiterou sua inocência aos jornalistas ao final de um inquérito do Ministério Público anticorrupção que durou quase dez horas.