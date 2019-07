O ex-presidente peruano Alejandro Toledo foi preso nesta terça-feira nos Estados Unidos após um pedido de extradição feito pelo governo do Peru, que quer processá-lo no país por envolvimento no escândalo de corrupção da construtora brasileira Odebrecht.

"Fomos informados que o ex-presidente se encontra na primeira audiência diante das autoridades judiciais norte-americanas, como parte do processo orientado a conseguir seu retorno ao país", informou o Ministério Público do Peru em mensagem divulgada no Twitter.