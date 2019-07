O ex-primeiro-ministro do Paquistão, Shahid Khaqan Abbasi, foi detido nesta quinta-feira por suposta corrupção em relação a um contrato de gás natural que fechou em 2013 quando era ministro do Petróleo, no último caso de detenção de líderes opositores no país asiático.

"Foi detido por um caso de gás liquefeito", disse à Agência Efe um porta-voz do Birô de Responsabilidade Nacional (NAB, órgão anticorrupção), que preferiu manter o anonimato.