As autoridades locais comunicaram nesta quarta-feira o desaparecimento do ex-vice-presidente do Paraguai Oscar Denis em uma área próxima ao local onde há uma semana houve confrontos entre forças de segurança e guerrilheiros do Exército do Povo Paraguaio (EPP), nos quais duas meninas de 11 anos foram mortas.

O desaparecimento, que está sendo investigado como um possível sequestro, levou à interrupção da sessão reservada no Congresso, quando membros do Executivo informaram os legisladores sobre a operação na qual as meninas foram vitimadas.