Os exames médicos realizados no líder opositor russo, Alexei Navalny, não revelaram a presença de substâncias químicas em seu organismo, informou nesta quarta-feira o diretor do hospital Sklifosofski de Moscou, Alexey Tokarev.

"O material biológico extraído do paciente Alexei Navalny foi levado ao principal laboratório químico-toxicológico do Instituto de Urgências Sklifosofski do Hospital 64 da cidade. As análises realizadas não constataram restos de substâncias tóxicas", disse Tokarev à imprensa.