Os Exércitos de Índia e China se acusaram mutuamente nesta terça-feira de efetuar disparos ao ar, com intenções agressivas, na fronteira entre os dois países, em meio a negociações diplomáticas para reduzir a tensão militar na região.

De acordo com o coronel Zhang Shuili, porta-voz da força militar chinesa na região, a agressão aconteceu ao longo do dia de ontem, quando as "tropas indianas entraram ilegalmente através da margem sul do lado Pangong Tso, na área ocidental da fronteira".