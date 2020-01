Veículos afetados pela explosão do caminhão em Villa El Salvador, no Peru. EFE/Paolo Aguilar

A explosão de um caminhão que transportava gás nesta quinta-feira deixou dois mortos, mais de 50 feridos, dezenas deles com queimaduras graves, e casas destruídas no distrito de Villa El Salvador, no sul de Lima.

O acidente ocorreu depois que o veículo passou por uma avenida que, segundo moradores locais, tem um grande buraco que danificou o tanque e causou o vazamento de gás. De acordo com imagens gravadas por testemunhas, o motorista tentou desesperadamente controlar o vazamento.