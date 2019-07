Pelo menos 50 pessoas morreram e 70 ficaram feridas no estado de Benue, no sudeste da Nigéria, após a explosão de um caminhão-tanque que virou quando transportava combustível, informaram nesta terça-feira as autoridades locais.

O acidente aconteceu ontem na cidade de Ahumbe e atingiu muitas pessoas que extraíam combustível do caminhão, declarou à Agência Efe por telefone a porta-voz da polícia estadual, Catherine Anene, que está na capital de Benue, Makurdi.