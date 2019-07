Pelo menos sete menores de idade morreram após a detonação de várias minas que tinham sido colocadas pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI) em uma aldeia da província de Deir ez-Zor, no leste da Síria, informou nesta quarta-feira o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

A ONG, com sede em Londres mas com uma ampla rede de colaboradores no terreno, disse em um comunicado que as crianças pertenciam a duas famílias diferentes e morreram pela explosão de minas remanescentes do conflito na aldeia de Deblan, hoje sob o controle do regime.