Uma forte explosão de uma tubulação de gás causou nesta segunda-feira a morte de uma pessoa e deixou cinco feridas, algumas em estado grave, no noroeste de Baltimore, no estado americano de Maryland, de acordo com o corpo de bombeiros.

As equipes de resgate transferiram quatro dos feridos, todos em estado grave, para hospitais da cidade enquanto tentavam salvar outro que estava preso sob os escombros de uma das casas destruídas na explosão, que também afetou 16 outras residências no bairro.