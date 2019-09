O presidente da França, Emmanuel Macron, vem recebendo críticas nesta terça-feira, após apresentar posicionamento mais duro sobre a imigração, que rendeu oposição de partidários de extrema-direita, de esquerda e também de integrantes de organizações humanitárias.

A poucos dias da abertura do debate no Parlamento sobre a nova lei de imigração, que está previsto para o próximo dia 30, o chefe de estado afirmou ontem, durante reunião do partido Em Marcha, que é preciso ser mais firme, em particular, no amparo aos refugiados.