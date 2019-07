Membros da família real do Catar sofreram um roubo no valor de 30 mil euros, entre dinheiro e joias guardadas no quarto de um hotel em Barcelona onde estavam hospedados, segundo informaram à Agência Efe nesta terça-feira fontes próximas à investigação.

O roubo aconteceu no último sábado, 29 de junho, quando ladrões entraram no quarto de um hotel localizado em Passeig de Gràcia, uma das principais vias de Barcelona.