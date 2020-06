O diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, durante um intervalo da audiência do Comité nesta terça-feira, em Washington. EFE/MICHAEL REYNOLDS

O diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, negou nesta terça-feira que tenha recebido ordem do presidente do país, Donald Trump, para reduzir o número de testes de detecção do novo coronavírus e garantiu que a quantidade será aumentada.

O epidemiologista participou hoje de uma audiência de um comitê da Câmara de Representantes, em que foi questionado sobre os recentes comentários do chefe de governo, que durante comício na cidade de Tulsa, no sábado, revelou ter pedido a diminuição nos exames.