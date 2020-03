De acordo com o Instituto Robert Koch de Virologia, atualmente existem 188 casos confirmados de infecção pelo coronavírus na Alemanha. EFE/JUSTIN LANE

As autoridades da Alemanha decidiram nesta terça-feira cancelar, devido ao novo coronavírus, a Feira do Livro de Leipzig, a segunda mais importante do país, e que seria realizada entre os dias 12 e 15 deste mês.

Segundo informações da imprensa local, a decisão foi tomada durante uma reunião realizada hoje entre o prefeito da cidade, Burkhard Jung, as autoridades locais de saúde e responsáveis pela feira.