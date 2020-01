O presidente da Argentina, Alberto Fernández, declarou nesta quinta-feira que não existe uma "prova séria" de que o promotor Alberto Nisman foi assassinado em janeiro de 2015.

A declaração foi feita um dia após a estreia do documentário "Nisman: O Promotor, a Presidente e o Espião", gravado três anos atrás e que entrou ontem no catálogo da plataforma de streaming Netflix. No filme, ele aparece duvidando da tese de suicídio.