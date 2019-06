Um feto humano foi encontrado nesta sexta-feira entre o lixo retirado de um avião da companhia sul-africana Fly Safair que ia decolar do aeroporto de Durban, no leste da África do Sul, segundo informaram a polícia e as autoridades aeroportuárias.

"Após realizar várias inspeções no sistema de gestão de resíduos, nossas equipes encontraram algo que requer uma investigação formal", disse a companhia aérea em comunicado.