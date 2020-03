A Uefa decidiu adiar para o dia 27 de junho a final da Liga dos Campeões, marcada para acontecer no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia, diante da propagação do coronavírus em toda a Europa e no restante do planeta.

Além disso, a decisão da Liga Europa, a segunda principal competição de clubes do continente, na Arena Gdansk, na Polônia, fica programada para o dia 24 de junho.