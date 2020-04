O governo da Finlândia anunciou nesta quarta-feira que está encerrando o isolamento da região de Uusimaa, onde está situada a capital Helsinque, uma medida adotada há três semanas para tentar limitar a propagação da pandemia da Covid-19 ao resto do país.

A primeira-ministra Sanna Marin, explicou durante entrevista coletiva que as circunstâncias legais que permitiam que o governo restringisse a circulação de pessoas já não existem mais.

"A epidemia está presente em todo o país. Em algumas áreas, a incidência aumentou mais do que em Uusimaa, então não há mais motivos para restringir o movimento nessa região", disse Marin.

As medidas de isolamento em Uusimaa, região com aproximadamente 1,7 milhão de habitantes - 30% da população finlandesa - proibiram a entrada e saída de cidadãos, exceto por razões excepcionais, uma vez que essa região concentra quase dois terços dos todas as infecções do país nórdico.

Apesar de suspender o bloqueio, o governo finlandês continua recomendando aos cidadãos que evitem viajar pelo país, a menos que seja estritamente necessário, e não descarta tomar medidas drásticas se a situação piorar.

"Não temos uma bola de cristal para ver o futuro. É possível que, se a evolução da pandemia mudar, o governo precise reintroduzir as restrições", afirmou a premier.

O diretor do Instituto Nacional de Saúde e Bem-Estar Social (THL), Mika Salminen, disse que as medidas para conter a epidemia reduziram claramente a taxa de infecções, mas não foram capazes de impedir que a Covid-19 chegasse em todas as partes do país.

A Finlândia mantém fronteiras, escolas e espaços de lazer fechados no momento, embora as lojas ainda estejam abertas e os cidadãos possam sair livremente, desde que sejam evitados grupos de mais de dez pessoas.

Segundo dados oficiais, a pandemia da Covid-19 causou até agora 64 mortes na Finlândia, com um total de 3.161 casos confirmados.