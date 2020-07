A Flórida iniciou a semana com 12.624 novos casos de Covid-19 registrados nas últimas 24 horas, após ter reportado 15.300 no dia anterior e em meio a reclamações para que as autoridades adotem medidas para frear os contágios no estado.

De acordo com os números divulgados pelo Departamento de Saúde estadual, desde 1º de março até hoje foram reportados 282.435 casos e 4.277 mortes, contando somente as pessoas que residem no estado.