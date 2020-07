A Flórida registrou nesta quinta-feira um novo recorde, mais de 10 mil casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, em meio a um aumento no número de contágios que obrigou a adoção de medidas adicionais para evitar o colapso dos hospitais, principalmente no sul do estado.

Com 10.019 novos casos contabilizados pelo Departamento de Saúde estadual, a Flórida chegou a 169.106 contágios confirmados desde o dia 1º de março. Nas últimas 24 horas, 67 pessoas morreram devido à doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2.