O estado da Flórida, nos Estados Unidos, registrou 708 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, além de 83 mortes, chegando a 1.171 óbitos, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira pelas autoridades locais.

Até o momento, são 32.846 infectados na Flórida desde o dia 1º de março. Já as internações subiram para 5.222 e os testes realizados em todo o estado, nos quais se baseiam os dados do Departamento de Saúde da Flórida, atingiram 368.651, com um percentual de 8,9% de resultados positivos.